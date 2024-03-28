Она заявила, что скорбит в душе, а не публично.

Российская знаменитость Алла Пугачева спустя почти неделю высказалась о теракте в "Крокус Сити Холл". На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором написала, что не будет выставлять свои эмоции по этому поводу в социальных сетях.

"Скорбь должна быть в душе,а не в Instagram. Аминь", - добавила артистка.

Стоит отметить, что выехавшая из страны-агрессора артистка до этого никак не реагировала на события в Москве. А вот ее супруг Максим Галкин, поддержавший в войне Украину, выразил соболезнования россиянам.

Видео дня

"Ужасающая трагедия в "Крокусе". Нет слов. Глубокие соболезнования семьям погибших. Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам сил справиться с этой бедой", - написал ранее юморист.

К слову, недавно стало известно о том, что Аллу Пугачеву готовятся признать "иноагентом РФ". В Росии уже начали эту процедуру. Сама Примадонна пока не комментировала эту новость.

Напомним, ранее бойфренд Лорак заговорил об Украине после теракта в Москве. Он заявил, что переживает за страны, которые столкнулись с насилием.

Вас также могут заинтересовать новости: