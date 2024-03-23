Он заявил, что переживает за страны, которые столкнулись с насилием.

Опальная певица Ани Лорак отреагировала на теракт в "Крокус Сити Холл", во время которого погибли 150 человек. На своей странице в Instagram она обнародовала свечу и добавила дату "22.03.2024". Таким образом она посочувствовала россиянам.

Не прошел мимо этой ситуации и ее бойфренд Исаак Виджраку. Он также опубликовал пост, в котором написал, что сочувствуем всем, кого затронуло насилие - Украине, России, Африке и другим.

"Я скорблю об Украине, России, Африке и каждом уголке мира, затронутом насилием. Мое сердце сочувствует всем, кого затронули недавние события, в том числе трагический инцидент в Москве. Это торжественное напоминание о насущной необходимости сострадания и понимания в нашем взаимодействии друг с другом", - написал Виджраку.

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Стоит отметить, что бойфренд Лорак, несмотря на то, что сейчас говорит о скорби об Украине, ни разу не высказался относительно полномасштабного российского вторжения.

При этом он неоднократно посещал страну-агрессора и появлялся на светских мероприятиях вместе с предательницей Лорак. Поэтому такой его пост выглядит достаточно цинично.

Напомним, Ани Лорак до сих пор молчит о большой войне в Украине. Более того, недавно стало известно, что она получает российское гражданство.

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