Певица может выступить даже в Москве.

Российские СМИ сообщают, что певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену в новогодние праздники. Как сообщают пропагандисты, она готова выступить даже в РФ.

По данным Mash, продюсеры уже ищут певице сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. За концерт Примадонна хочет получить рекордный гонорар в 500 тысяч долларов. И это без учёта дороги, проживания и прочих условий райдера.

Также отмечается, что Алла Борисовна охотнее всего готова петь на Кипре и в Дубае. Однако она может выступить и в России, но при одном условии - ее концерт должен остаться в тайне. Секьюрити будут забирать у зрителей телефоны, чтобы они ничего не снимали на камеры.

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Правда это или очередной пропагандистский вброс - неизвестно, так как сама Примадонна никакой официальной информации пока не давала.

Алла Пугачева - последние новости

Недавно стало известно, что Алла Пугачева, выехавшая из России в начале полномасштабного вторжения, внезапно туда вернулась. Она приехала в Москву на несколько дней, чтобы оформить документы на наследство детей.

Вскоре она вернулась на Кипр, куда уехала вместе с мужем после начала войны в Израиле, где она жила последние полтора года.

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