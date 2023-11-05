Примадонна уже уехала из России.

Российский юморист Максим Галкин опубликовал новый пост на своей странице в Instagram и рассказал, где сейчас находится вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, которую на днях заметили в России.

Так, он поделился ярким снимком, сделанным сегодня утром в Сигулде - городе, который находится в Латвии, где живет их подруга Лайма Вайкуле.

На снимке Галкин предстал в джинсах, белой футболке, курточке и кроссовках. А Примадонна позировала в джинсах, лоферах и шубе. На кадре видно, что Пугачева обнимает супруга за плечо, они мило улыбаются в камеру.

Видео дня

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде", - подписал фото Галкин.

Алла Пугачева - последние новости

3 ноября Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале. Ее встретил водитель, который вскоре отвез ее в особняк, где ранее Примадонна жила с мужем и детьми.

Как оказалось, Примадонна приехала, чтобы завершить свои дела, связанные с наследством их детей.

Вероятно, артистка находилась в стране-агрессора всего несколько дней, потому что сейчас она вновь находится в Латвии со своим супругом.

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