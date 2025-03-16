Эта пара является примером верности и поддержки для многих.

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина - это одна из самых крепких известных пар в Украине. Супруги воспитывают четырех общих детей, а их сердца уже 20 лет бьются в унисон.

Однако в отношениях пары не всегда все было легко, более того, Екатерина даже бросала Александра. Как зарождалась их любовь и почему они дали второй шанс своим отношениям - читайте дальше.

Влюбились подростками

Познакомились Александр и Екатерина в Крыму. Тогда будущему чемпиону было 17 лет, а девушке - 15. Долгое время они просто дружили и проводили время вместе.

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"Я была ребенком. Мы были только друзья и все. Он мне подарил одну розу за 5 гривень на последние деньги. Саша был ниже меня. Тогда я так посмотрела на него, мне стало его жалко. До 15 лет я не с кем не встречалась", - рассказала Екатерина в интервью Славе Демину.

Однако со временем чувства взяли вверх. Через три месяца совместных прогулок влюбленные впервые поцеловались. Сам Усик отмечает, что не спешил с поцелуями по определенной причине, о которой сказал так:

"У меня есть версия: если ты хочешь прожить с девушкой и в дальнейшем женщиной много лет - ты не имеешь права целоваться с ней на первом свидании и даже неделю... Ты просто имеешь право только брать ее за руку, проводить".

После поцелуя и признания в любви Александр уехал на 1,5 месяца на сборы и просил друзей "присмотреть" за любимой. Екатерина всегда ждала его и знала, что тогда для Усика карьера была на первом месте. Однако позже у пары начались первые трудности, из-за которых девушка решила завершить их отношения.

Любовь, которая приносила страдания

Екатерина не скрывает, что чувства к Александру были сильными и первыми в ее жизни. Но, кроме положительных эмоций, они приносили ей страдания.

"Саня вел себя просто ужасно. Мне настолько было плохо в душе от этих отношений. Например, мы договариваемся о встрече, а он не приходит. Второй раз договариваемся - он где-то гуляет со своими друзьями, а у нас уже же отношения. Может обманывал где-то что-то. И мне это надоело и все. Я бросила его. Я, как ребенок, страдала, а я не хотела больше страдать", - вспомнила избранница боксера.

Возрождение отношений, свадьба и дети

Казалось, их история любви могла бы навсегда завершиться, ведь каждый пошел своим путем. Следующие два года Екатерина и Александр не виделись, а у девушки появились новые избранники. Но все изменил один звонок после которого они снова стали парой.

"Мы снова сошлись. Тогда я попала в аварию и ему позвонила", - рассказала она.

Второй шанс на совместное будущее оказался удачным. 25 сентября 2010 года пара сыграла свадьбу.

Позже у супругов родилась дочь Лиза. Затем появились на свет сыновья Кирилл и Михаил, которые во время полномасштабной войны живут с бабушкой и дедушкой в Испании. А в прошлом году у пары родилась дочь Мария. Их союз с каждым годом становится только крепче, поэтому больше мыслей о разрыве у них не возникало.

"Мы никогда не обсуждали развод. Саня не хочет это обсуждать, он меня сильно любит и хочет прожить со мной всю жизнь и я тоже так хочу. Я другого мужчину рядом не представлю совсем. Я рожаю от него детей и это главное, наверное, что делает любовь, - дети", - подчеркнула Екатерина.

К слову, через 10 лет супружеской жизни Усики обвенчались. Александр до сих пор делает романтические подарки любимой и посвящает ей стихи. Екатерина же иногда бывает на боях чемпиона и всегда поддерживает его во всем.

Напомним, ранее УНИАН писал об истории любви ведущего Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко.

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