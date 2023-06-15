Известная актриса Ханде Эрчел, сыгравшая в сериале "Постучись в мою дверь" роль Эды Йылдыз, не на шутку испугала поклонников. Звезда экстремально похудела, из-за чего ее даже принялись обвинять в анорексии.
Так, Эрчел опубликовала новые фото на своей странице в Instagram. Актриса позировала в мини-платье и босоножках на каблуках.
Звезда турецких сериалов заметно похудела. Ее плечи стали "острыми", а руки - тоньше. Помимо этого, у нее сильно уменьшилось лицо.
Помимо этого, на одном из фото можно заметить, что у актрисы сильно похудели ноги. Сама звезда, судя по всему, такими результатами довольна.
Реакция сети
Поклонники не оценили новые фото. Они умоляют актрису перестать себя "мучить". Комментаторы считают, что у Эрчел якобы нездоровый вид, а потому призывают ее остановиться. Они пишут:
- "Лайк, если согласен, она становится слишком худой"
- "Ее глаза раньше сияли от счастья, сейчас она почему-то грустная, еще и так сильно похудела"
- "Дорогая, ты очень красивая женщина, но почему ты стала похожа на тростинку? Почему ты так похудела? Ты так была красива в 2017-м году, зачем ты все это с собой сделала?".
Как актриса Ханде Эрчел выглядела в прошлом - фото до и после
В 2017 году звезда сериала была не настолько худой. Она могла похвастаться "сочными" бедрами. Теперь же от соблазнительных изгибов не осталось и следа.
Кто такая Ханде Эрчел
Турецкой актрисе 29 лет. Она прославилась благодаря сериалам "Любовь не понимает слов" и "Кольцо". Однако наибольшую славу Эрчел принесла роль в "Постучись в мою дверь". На съемках этого сериала она закрутила роман с актером Керемом Бюрсином.
Однако недавно стало известно, что они расстались. Более того, Бюрсин уже закрутил роман с горячей блондинкой. Сама Эрчел, по слухам, встречалась с миллионером.