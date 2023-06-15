Поклонники умоляют актрису остановиться и прекратить изнурять себя диетами.

Известная актриса Ханде Эрчел, сыгравшая в сериале "Постучись в мою дверь" роль Эды Йылдыз, не на шутку испугала поклонников. Звезда экстремально похудела, из-за чего ее даже принялись обвинять в анорексии.

Так, Эрчел опубликовала новые фото на своей странице в Instagram. Актриса позировала в мини-платье и босоножках на каблуках.

Звезда турецких сериалов заметно похудела. Ее плечи стали "острыми", а руки - тоньше. Помимо этого, у нее сильно уменьшилось лицо.

Видео дня

Помимо этого, на одном из фото можно заметить, что у актрисы сильно похудели ноги. Сама звезда, судя по всему, такими результатами довольна.

Реакция сети

Поклонники не оценили новые фото. Они умоляют актрису перестать себя "мучить". Комментаторы считают, что у Эрчел якобы нездоровый вид, а потому призывают ее остановиться. Они пишут:

"Лайк, если согласен, она становится слишком худой"

"Ее глаза раньше сияли от счастья, сейчас она почему-то грустная, еще и так сильно похудела"

"Дорогая, ты очень красивая женщина, но почему ты стала похожа на тростинку? Почему ты так похудела? Ты так была красива в 2017-м году, зачем ты все это с собой сделала?".

Как актриса Ханде Эрчел выглядела в прошлом - фото до и после

В 2017 году звезда сериала была не настолько худой. Она могла похвастаться "сочными" бедрами. Теперь же от соблазнительных изгибов не осталось и следа.

Кто такая Ханде Эрчел

Турецкой актрисе 29 лет. Она прославилась благодаря сериалам "Любовь не понимает слов" и "Кольцо". Однако наибольшую славу Эрчел принесла роль в "Постучись в мою дверь". На съемках этого сериала она закрутила роман с актером Керемом Бюрсином.

Однако недавно стало известно, что они расстались. Более того, Бюрсин уже закрутил роман с горячей блондинкой. Сама Эрчел, по слухам, встречалась с миллионером.

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