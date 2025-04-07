Актер уже отреагировал на приговор судей.

Южнокорейского актера О Йон Су, который известен по сериалу "Игра в кальмара", осудили за сексуальные домогательства.

Известно, что заявление на актера подала экс-коллега, которую он, по ее словам, "непозволительно обнял", "касался тела и без разрешения поцеловал в щеку". Это произошло в 2017 году, однако женщина публично заговорила об этом только в ноябре 2022 года. Сначала расследование дела было приостановлено, однако позже его рассмотрение возобновили.

Как сообщает издание Daily Star, на днях 80-летнего мужчину лишили свободы на один год. Сначала судьи объявили наказание в виде 8 месяцев заключения с двухлетним испытательным сроком. Но позже изменили свое решение.

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"Во время судебного заседания прокуроры описали О Йон Су, как опытного театрального актера с почти 50-летним стажем, который "сексуально домогался коллегу, которая не имела власти в труппе". Жертва жила в страхе как профессионально, так и лично", - отмечают инсайдеры.

К слову, сам актер сказал, что его поведение было проявлением "родительских чувств" и прокомментировал свой приговор так:

"Это унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неподходящее, я соглашусь с приговором. Но я не считаю, что мои действия были нападением. Если во время короткого взаимодействия мои неосторожные слова или действия причинили боль, мне жаль. В один миг все, что я строил за 80 лет, развалилось. Я чувствую себя опустошенным".

Что известно об О Йон Су

О Йон Су уже более 60 лет снимается в кино. Сыграл во многих сериалах, самые известные из которых "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" и "Игра в кальмара". К слову, за роль в этой популярной ленте он получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана в сериале или телефильме". С наградой актера поздравил даже президент Южной Кореи.

Напомним, ранее стало известно, что на актера Жана-Клода Ван Дамма открыли уголовное дело.

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