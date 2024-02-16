Мужчина написал об этом в сети.

Украинский актер Дмитрий Ступка, который сейчас находится в Америке, заговорил о будущей свадьбе с новой девушкой Юлией Барабановой. Недавно он опубликовал в Instagram очередное совместное фото с любимой и получил много комплиментов в комментариях.

В частности, одна из подписчиц написала, что они очень подходят друг другу. На этот комментарий Дмитрий ответил так:

"Спасибо, Яночка. Свадьбу гуляем на Hawaii"

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В сети начали предполагать, что пара готовится к официальному оформлению отношений. Однако ни Дмитрий, ни Юлия пока не рассказывают больше об этом событии.

Что известно о личной жизни Дмитрия Ступки

Актер Дмитрий Ступка был в браке с Полиной Логуновой. У них родилась общая дочь Богдана. Вместе пара прожила 7 лет, однако в начале 2022 года стало известно, что Ступка разводится с женой. Причину бывшие супруги не называют.

Впервые о своей новой девушке Дмитрий заговорил летом 2023 года, выложив совместное фото в сети. Юлия является певицей и владелицей бренда одежды. У девушки есть маленький сын Марк.

Напомним, недавно стало известно, что актер Константин Войтенко во второй раз собирается жениться. Он сделал предложение своей новой возлюбленной Наталье.

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