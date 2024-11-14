Дочь знаменитости рассказала, в каком сейчас состоянии находится ее мама.

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу. Ее дочь Екатерина Степанкова рассказала, что произошло с 87-летней женщиной и как она чувствует себя сейчас.

В своем Facebook Екатерина сообщила, что артистка попала в клинику еще на прошлой неделе. Состояние здоровья знаменитости внезапно ухудшилось и ее госпитализировали. Сначала врачи не давали никаких прогнозов, когда выздоровеет Роговцева. Из-за этого актрисе пришлось перенести спектакли, в которых она играет, что не могло ее не расстроить.

"Вновь я видела чудо. Мама. Ада Николаевна. Я смотрела на сцену и уже в который раз не верила своим глазам, что возможно так овладевать собой, несмотря на многие различные факторы! Неделю назад мама была в больнице. Было тяжело. Отмена и перенос двух спектаклей. Невозможность посетить "Землю поэтов". Мамино отчаяние по поводу отмен. И абсолютная неуверенность относительно дальнейших спектаклей и сроков выздоровления", - написала дочь звезды.

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Степанкова не стала раскрывать подробностей болезни матери. Она лишь указала, что произошло какое-то чудо и, несмотря на неутешительные прогнозы медиков, Ада начала выздоравливать. Вероятно, у знаменитости были проблемы с сердцем, поскольку, по словам ее дочери, она проходила лечение в Центре Сердца.

Сейчас состояние Роговцевой нормализовалось и она уже даже вернулась к любимой работе. В частности, артистка отыграла первый выездной спектакль в Одессе.

"Бесконечно благодарна Борису Михайловичу Тодурову и Центру Сердца за то, что уже столько раз спасаете и возвращаете на сцену мою маму! В Одессе Ада Николаевна играла первый после восстановления выездной спектакль "Будьте, как дома", а я стояла за кулисами и в который раз удивлялась ее воле, ее уникальной способности переламывать себя в сценической работе, преодолевать собственное бессилие ради служения!" - подытожила Екатерина.

Напомним, ранее Ада Роговцева ответила, как относится к переговорам с РФ. Актриса объяснила, возможен ли, по ее мнению, так называемый мир с оккупантами.

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