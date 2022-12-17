Одиозная Успенская сделала неожиданное заявление в эфире российского канала.

Российская певица Любовь Успенская сделала неожиданное заявление в эфире российского шоу. Она назвала себя будущей женой путиниста Николая Баскова.

Так, Басков и Успенская появились вместе в шоу на телеканале "Россия 1", где прихвостень диктатора Владимира Путина сказал, что рад видеть рядом с собой Успенскую, которая недавно заявила, что станет еще счастливее, когда получит российское гражданство.

"Дай поцелую тебя как родственницу!" - сказал Басков.

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Однако такие слова "зацепили" 68-летнюю Успенскую. Она возразила артисту, заявив, что она ему не родственница, а будущая жена.

"Какую родственницу?! Будущую жену! Ты обещал большую любовь, Коля. Пожалуйста, держи слово", - ответила Успенская.

Личная жизнь Николая Баскова

Стоит отметить, что Николая Баскова неоднократно обвиняли в нетрадиционной ориентации. Среди поклонников давно ходили слухи о том, что Николай Басков является гомосексуалистом. Как утверждают разные источники, его публичные романы с Анастасией Волочковой, Оксаной Федоровой, Викторией Лопыревой и другими именитыми женщинами - это всего лишь для отвода глаз.

РосСМИ цитируют слова экс-участника реалити-шоу "Дом-2" Рустама Солнцева, который был приближен к Баскову:

"Долгие годы (Басков, - УНИАН) жил с человеком по фамилии Манучаров. Вот об этом я знаю точно. Остальные, с кем он общался, не заслуживают внимания - разные массажисты и не только. Об этом весь шоу-бизнес знает. Они не скрывали. Девушки, женщины его - Лопырева, Волочкова, Федорова, это было прикрытие".

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