Для певицы это будет уже четвертый ребенок.

Американская певица Гвен Стефани и ее супруг Блейк Шелтон ждут четвертого ребенка. Так, влюбленные решились сделать ЭКО, чтобы дать жизнь еще одному прекрасному малышу.

Сами знаменитости радостное событие пока никак не комментируют. А вот инсайдеры с удовольствием рассказывают подробности личной жизни звездной четы.

Так, инсайдер в комментарии The International Business Times рассказал, что Стефани уже неоднократно делала ЭКО, однако эта процедура не давала положительных результатов. А вот сейчас ей якобы удалось забеременеть.

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Источник утверждает, что для супругов четвертая беременность Гвен - настоящее чудо. Также он намекнул и на пол будущего малыша.

"Гвен и Блэйк говорят, что это точно рождественское чудо, что она наконец забеременела. Шелтон уже прикупил розовые ковбойские сапожки и шляпу", - рассказал инсайдер.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон: история отношений

Гвен Стефани и Блейк Шелтон начали встречаться в 2015 году. Через шесть лет они решили узаконить свои отношения. Они поженились в июле 2021 года на ранчо певца. Будущий ребенок будет первенцем для Шелтона от Стефани.

А вот сама певица уже воспитывает троих детей от предыдущего брака с музыкантом Гэвином Россдэйлом. У них три сына - Кингстон Джеймс МакГрегор Россдэйл, Зума Неста Рок Россдэйл и Аполло Боуи Флинн Россдэйл.

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