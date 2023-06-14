Родители ни в чем не отказывают своей дочери.

Дочь опальной певицы Ани Лорак недавно отметила свое 12-летие. На празднование девочка улетела к маме в Россию и "засветилась" в куртке от всемирно известного бренда Alexandr Wang.

На сайте бренда указано, что джинсовая курточка с логотипом стоит 635 евро (более 25 тысяч гривень). Под такую дорогую верхнюю одежду София Налчаджиоглу надела джинсы.

Кроме того, девочка в свои 12 лет уже наращивает ногти. На кадрах с дня рождения это можно заметить.

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Известно, что свой праздник София отмечала с мамой в Москве, а затем улетела к отцу и его новой жене Лилии в Турцию. Сейчас они все вместе отдыхают в Фетхие.

Стоит отметить и то, что Мурат Налчаджиоглу не сопровождал свою дочь в Россию. Он отказался посещать страну-террориста, которая убивает мирных жителей Украины.

Напомним, в июне 2023 года Мурат Налчаджиоглу женился на визажистке Лилии. Свадебная церемония прошла в Киевской области. После празднования они уехали на медовый месяц на родину бизнесмена - в Турцию.

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