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"Прекрати ты свою внешность портить!": экс-"виагру" Седокову раскритиковали в сети за изменившееся лицо (фото)

12:00, 21 апреля 2020
Звезды
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На снимке в Instagram артистка позирует в простой черной водолазке / Instagram Анна Седокова

На снимке в Instagram артистка позирует в простой черной водолазке и с длинными роскошными локонами. Анна сделала на лице выразительный макияж, густо подведя глаза и подчеркнув губы. 

Instagram Анна Седокова

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В комментариях под постом подписчики принялись обсуждать внешность Анны. 

"Анна, прекрати ты свою внешность портить! И так на себя не похожа стала, вернись, как в "Виагре" будь", "Хочется отписаться", "Зачем так откровенно пользоваться face tune?", - написали ей в комментариях. 

При этом многие поклонники в комментариях призвали Анну не обращать внимания на хейтеров и отметили, что она прекрасно выглядит. 

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Теги: #певица#Анна Седокова