"Прекрати ты свою внешность портить!": экс-"виагру" Седокову раскритиковали в сети за изменившееся лицо (фото)

В комментариях под постом подписчики принялись обсуждать внешность Анны.

Украинская певица Анна Седокова опубликовала свежее фото с выразительным макияжем на лице.

На снимке в Instagram артистка позирует в простой черной водолазке и с длинными роскошными локонами. Анна сделала на лице выразительный макияж, густо подведя глаза и подчеркнув губы.

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В комментариях под постом подписчики принялись обсуждать внешность Анны.

"Анна, прекрати ты свою внешность портить! И так на себя не похожа стала, вернись, как в "Виагре" будь", "Хочется отписаться", "Зачем так откровенно пользоваться face tune?", - написали ей в комментариях.

При этом многие поклонники в комментариях призвали Анну не обращать внимания на хейтеров и отметили, что она прекрасно выглядит.