Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт - СМИ
13:13, 12 апреля 2020Звезды
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Артистка находится в реанимации, сообщают журналисты.
Буланова госпитализирована / instagram.com/bulanova.official
По информации СМИ, 51-летняя российская певица Татьяна Буланова находится в реанимации.
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Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов". "Звезда госпитализирована с подозрением на инсульт", - говорится в сообщении.
"Ее близкий друг Артем Анчуков просит молиться за исполнительницу", - добавили в "НеМалахове".
"Можно сказать, что это микроинсульт... Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек потерял сознание и уехал на скорой", - рассказал РИА Новости представитель Булановой Константин Сергеев.
Как сообщили СМИ 11 апреля, российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем.
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