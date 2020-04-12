Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт - СМИ

Артистка находится в реанимации, сообщают журналисты.

По информации СМИ, 51-летняя российская певица Татьяна Буланова находится в реанимации.

Читайте такжеНадежда Бабкина не может самостоятельно дышать - СМИ

Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов". "Звезда госпитализирована с подозрением на инсульт", - говорится в сообщении.

"Ее близкий друг Артем Анчуков просит молиться за исполнительницу", - добавили в "НеМалахове".

"Можно сказать, что это микроинсульт... Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек потерял сознание и уехал на скорой", - рассказал РИА Новости представитель Булановой Константин Сергеев.

Как сообщили СМИ 11 апреля, российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем.