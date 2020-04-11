Надежда Бабкина не может самостоятельно дышать - СМИ
22:04, 11 апреля 2020Звезды
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По информации журналистов, артистка подключена к аппарату ИВЛ.
70-летняя певица находилась в коме / instagram.com/ngbabkina
В СМИ появилась информация, что российская певица Надежда Бабкина не может самостоятельно дышать.
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Об этом 11 апреля сообщил Telegram-канал "НеМалахов".
"Ее вывели из комы, так как иначе могли пойти необратимые процессы. Но 70-летняя певица дышит на ИВЛ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Бабкина находится в больнице, врачи диагностировали у нее пневмонию, коронавируса у артистки нет.
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