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Надежда Бабкина не может самостоятельно дышать - СМИ

22:04, 11 апреля 2020
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70-летняя певица находилась в коме / instagram.com/ngbabkina

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Об этом 11 апреля сообщил Telegram-канал "НеМалахов".

"Ее вывели из комы, так как иначе могли пойти необратимые процессы. Но 70-летняя певица дышит на ИВЛ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бабкина находится в больнице, врачи диагностировали у нее пневмонию, коронавируса у артистки нет.

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