"Хочется еще парня": Лобода внезапно заговорила о пополнении в семье

Как отметила певица, дети - лучшее, что остается после нас.

Украинская певица Светлана Лобода, работающая в России, подумывает о пополнении в семье. В частности, певица не против родить в будущем мальчика. Возможно, и не одного.

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Об этом Лобода упомянула в беседе с каналом "Супер". Как отметила певица, дети - лучшее, что остается после нас.

"Конечно, хочется еще парня, пацана, - ответила на вопрос журналистов певица. - Может, даже не одного. Я не исключаю, что нарожаю еще деток. Я считаю, что это лучшее, что остается после нас".

Как сообщал УНИАН, на днях свой день рождения отметила и старшая дочь певицы Ева. Девочке исполнилось 9 лет. В этот день артистка поделилась их нежным совместным фото.