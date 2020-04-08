Звезда "Школы" рассталась с коллегой по сериалу после двух лет отношений (фото)

Звезда сериала «Школа», певица, актриса и блогер Анна Тринчер рассказала о том, что рассталась со своим партнером по сериалу Богданом Осадчуком.

Звезда сериала «Школа», певица, актриса и блогер Анна Тринчер рассказала о том, что рассталась со своим партнером по сериалу Богданом Осадчуком, с которым на протяжении двух лет ее связывали близкие отношения.

На YouTube-канале Анны появилось видео, в котором она раскрыла истинные причины разрыва.

"Это моя первая любовь, большая и искренняя. Благодаря ей я стала взрослее, мудрее и менее эгоистичной. Это не случилось вчера, это не случилось позавчера и даже не неделю назад. Но, наверное, я слишком сентиментальная, если не могу забыть это спустя такое большое количество времени", - разоткровенничалась Тринчер.

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"Так бывает, иногда люди не находят общую дорогу. Просто в один момент мы поняли, исчерпали друг друга в этих отношениях, наступило полное недопонимание. Мы просто начали топить друг друга. А для меня, как для творческого человека, очень важно развитие и нормальное эмоциональное состояние", - отметила она.

За отношениями Ани и Богдана следили тысячи поклонников популярного телесериала, ведь для многих они были примером чистой, искренней, подростковой любви. Они познакомились на съемочной площадке и достаточно быстро их отношения из крепкой дружбы переросли в любовь.

"Когда был «Голос страны», Богдан всегда был в павильоне на репетиции. Даже если у него были какие-то планы, то он их отменял ради меня. Это было безумно приятно. Тогда я и поняла, что это не просто дружба, а что-то большее", - рассказала Аня.

В своем откровенно интервью Анна подробно рассказала и о том, как развивались их отношения, какие сюрпризы и подарки готовили друг другу, как дружили семьями и вместе ездили отдыхать. Однако, все рано или поздно заканчивается и, по словам певицы, в какой-то момент они поняли, что сейчас у обоих в приоритете развитие собственной карьеры. Отдельно друг от друга.

"После расставания я впервые в жизни сама написала три песни. Раньше не ложились строки, не ложилась музыка, я сидела часами за фортепиано, но ничего не получалось… А как только мы расстались с Бодей, у меня случился эмоциональный всплеск и это все вылилось в тесты и мелодии. Поэтому, ровно через неделю ждите премьеру одной из них!" – резюмировала Аня.