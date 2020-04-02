"Перепробовала все": Даша Астафьева представила себя в теле мужчины

Певица откровенно поделилась своими фантазиями.

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала, что сделала бы, если на сутки стала мужчиной.

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«Во-первых, узнала бы, как работают все мужские механизмы по отношению к женщине. Я не знаю. В принципе, я перепробовала практически все дела, которыми занимаются мужчины, в рамках шоу, в котором я сейчас летаю по всему миру. Там я доказываю, что то, чем занимаются мужчины, под силу женщинам. Это очень круто. Но я бы, наверное, попыталась продублировать на листочек, как все видит мужчина, и почему же так сильно отличается подход мужчины и женщины. Наверное, показала бы себе, превратившись обратно в женщину. Часто какие-то конфликты и непонятки происходят именно потому, что никто из нас не хочет говорить. Вот сейчас, общаясь с мужчинами, я начинаю понимать, что вот так миллион событий в жизни происходит глупо и несправедливо лишь потому, что мы не хотим обсуждать, мы боимся открыться друг другу», – отметила она.

Кроме того, Астафьева призналась, что для нее важно в отношениях с мужчинами: «Чтобы мужчина был искренним. Это, конечно, редкость. Большая заслуга женщины, когда мужчина может перед ней заплакать, поделиться, рассказать что-то сокровенное. Для меня это важно, и я очень страдаю, когда мужчина закрытый и уходит в себя».

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