Улыбающаяся Каменских умилила сеть новым снимком

Певица показала фото со своей домашней любимицей.

Украинская певица Настя Каменских, она же NK, охотно делится с подписчиками разными снимками, рассказывая, как проходит ее день во время карантина.

Очередную фотографию 32-летняя артистка разместила на своей странице в Instagram.

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Так, на фото певица предстала в белоснежном наряде – футболке-поло и брюках. На лице у нее нанесен макияж, а волосы собраны в хвост.

На руках Каменских держит свою домашнюю любимицу – собаку Мими.

"Мы с Мими сегодня проснулись в 6. Уже успели полезно позавтракать и выполнить несколько заданий: Я – потренироваться и поработать, Мими – побегать по дому и полежать во всех углах дивана", – отметила певица.

"Красавицы, Вы прелесть, Милая, Две красотки, Такие милашныее, Настя ты супер, Две милашки, Ооочень красивая!" – написали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Каменских продемонстрировала свой образ из последнего клипа. На фото звезда изображена в черно-салатовом комбинезоне, состоящий из кружевного топа и брюк.