Каменских в кружевном корсете завела сеть (фото)
15:41, 02 апреля 2020Звезды
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На фото Каменских запечатлена в черно-салатовом комбинезоне, состоящем из кружевного топа и брюк.
32-летняя артистка продемонстрировала свой образ из последнего клипа / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских регулярно делится с подписчиками снимками в период карантина.
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32-летняя артистка продемонстрировала свой образ из последнего клипа на своей странице в Instagram.
На фото Каменских запечатлена в черно-салатовом комбинезоне, состоящем из кружевного топа и брюк. Артистка улыбается, на ее лице макияж с неоновыми стрелками на веках, волосы собраны в тугой хвост, а на запястьях и шее украшения.
В этом образе Настя ранее предстала в клипе на испаноязычную песню Lollipop, которую она исполнила вместе с испанским артистом Juan Magan.
"Очень горячая красотка!", - написали Насте в комментариях.
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