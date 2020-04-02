Каменских в кружевном корсете завела сеть (фото)

На фото Каменских запечатлена в черно-салатовом комбинезоне, состоящем из кружевного топа и брюк.

Украинская певица Настя Каменских регулярно делится с подписчиками снимками в период карантина.

Читайте также"Слишком много грима": Ани Лорак не узнали на новом фото

32-летняя артистка продемонстрировала свой образ из последнего клипа на своей странице в Instagram.

На фото Каменских запечатлена в черно-салатовом комбинезоне, состоящем из кружевного топа и брюк. Артистка улыбается, на ее лице макияж с неоновыми стрелками на веках, волосы собраны в тугой хвост, а на запястьях и шее украшения.

В этом образе Настя ранее предстала в клипе на испаноязычную песню Lollipop, которую она исполнила вместе с испанским артистом Juan Magan.

"Очень горячая красотка!", - написали Насте в комментариях.