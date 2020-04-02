В основном я пью: Райан Рейнольдс рассказал о жизни на карантине

Актер проводит карантинные будни в кругу семьи.

Американский актер Райан Рейнольдс, известный по ролям в фильмах «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Погребенный заживо», «Зеленый Фонарь», «Дэдпул» и «Дэдпул 2», рассказал, как проводит время на карантине.

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Райан Рейнольдс проводит карантинные будни в кругу семьи – вместе с женой Блейк Лайвли и их тремя дочками.

«Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью», – рассказал Райан в эфире.

Ранее УНИАН сообщал, чем занимается на карантине супермодель Эмили Ратаковски.