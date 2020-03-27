Алла Пугачева показалась без грима и в домашней одежде (фото, видео)
19:37, 27 марта 2020Звезды
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Съемки видео проходили в "замке" Пугачевой и Галкина.
Примадонна удивила сеть / instagram.com/maxgalkinru
Известная певица Алла Пугачева проводит время на карантине с мужем Максимом Галкиным и детьми.
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Об этом свидетельствует опубликованное супругом Примадонны видео в Instagram, на котором 70-летняя Примадонна вместе с сыном Гарри исполняет шуточную песню про коронавирус.
В кадре осунувшаяся Алла Борисовна предстает в балахонистой домашней одежде, тапочках и черной шляпе. Она на видео появилась без косметики и привычного шиньона.
На видео Пугачева без грима вместе с сыном Гарри поет: "Мама мия, уходи скорее пандемия! Пандемия, вон!".
Ранее Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим старым другом и коллегой Александром Буйновым.
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