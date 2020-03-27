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Алла Пугачева показалась без грима и в домашней одежде (фото, видео)

19:37, 27 марта 2020
Звезды
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Примадонна удивила сеть / instagram.com/maxgalkinru

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Об этом свидетельствует опубликованное супругом Примадонны видео в Instagram, на котором 70-летняя Примадонна вместе с сыном Гарри исполняет шуточную песню про коронавирус.

В кадре осунувшаяся Алла Борисовна предстает в балахонистой домашней одежде, тапочках и черной шляпе. Она на видео появилась без косметики и привычного шиньона. 

На видео Пугачева без грима вместе с сыном Гарри поет: "Мама мия, уходи скорее пандемия! Пандемия, вон!".

Ранее Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим старым другом и коллегой Александром Буйновым.

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Теги: #фото#Алла Пугачева