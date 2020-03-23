Звезда сериала "Люба, дети и завод" Догилева располнела и изменилась до неузнаваемости (фото)

Актрису запечатлели во время съемок сериала "Обычная женщина-2".

В сети появилось фото 63-летней российской актрисы Татьяны Догилевой. На нем артистка выглядит сильно располневшей. Читайте такжеЗвезда "Иронии судьбы" больна раком На фото актриса позирует вместе с режиссером Евгением Гришковцом, пишет "СтарХит". Актрису запечатлели во время съемок сериала "Обычная женщина-2". "Татьяна Догилева совсем неузнаваема", - отмечает Telegram-канал "НеМалахов", публикуя ее фото. До того, как набрать вес актриса выглядела совершенно иначе.

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