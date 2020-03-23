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Звезда сериала "Люба, дети и завод" Догилева располнела и изменилась до неузнаваемости (фото)

09:36, 23 марта 2020
Звезды
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Актрису запечатлели во время съемок сериала "Обычная женщина-2" / "СтарХит"

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На фото актриса позирует вместе с режиссером Евгением Гришковцом, пишет "СтарХит".

Актрису запечатлели во время съемок сериала "Обычная женщина-2".

"Татьяна Догилева совсем неузнаваема", - отмечает Telegram-канал "НеМалахов", публикуя ее фото. 

НеМалахов

До того, как набрать вес актриса выглядела совершенно иначе.

"СтарХит"

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Теги: #актриса