Звезда сериала "Люба, дети и завод" Догилева располнела и изменилась до неузнаваемости (фото)
09:36, 23 марта 2020Звезды
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Актрису запечатлели во время съемок сериала "Обычная женщина-2".
Актрису запечатлели во время съемок сериала "Обычная женщина-2" / "СтарХит"
В сети появилось фото 63-летней российской актрисы Татьяны Догилевой. На нем артистка выглядит сильно располневшей.
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На фото актриса позирует вместе с режиссером Евгением Гришковцом, пишет "СтарХит".
Актрису запечатлели во время съемок сериала "Обычная женщина-2".
"Татьяна Догилева совсем неузнаваема", - отмечает Telegram-канал "НеМалахов", публикуя ее фото.
НеМалахов
До того, как набрать вес актриса выглядела совершенно иначе.
"СтарХит"
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