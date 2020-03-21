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Звезда "Хеллбоя" и сериала "Лост" заразился коронавирусом (видео)

21:00, 21 марта 2020
Звезды
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Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом / Фото: instagram.com/danieldaekim

Американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, известный украинскому телезрителю по ролям в фильмах "Хеллбой", "Дивергент" (2 и 3 части), а также сериале "Лост" (Остаться в живых),  заразился коронавирусом.

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Об этом актер сообщил на своей странице в Іnstagram.

"Привет всем - вчера мне поставили диагноз COVID-19, болезнь, вызванная коронавирусом", - сообщил актер. 

Дэниэл Дэ Ким выразил надежду, что с ним все будет хорошо, несмотря на болезнь.

"Надеюсь, и вы все будете в безопасности, спокойны и, прежде всего, здоровы", - резюмировал Дэ Ким.

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Теги: #сериал#коронавирус