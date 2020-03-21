Звезда "Хеллбоя" и сериала "Лост" заразился коронавирусом (видео)

Актер Дэниэл Дэ Ким сообщил, что у него обнаружили коронавирус COVID-19.

Американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, известный украинскому телезрителю по ролям в фильмах "Хеллбой", "Дивергент" (2 и 3 части), а также сериале "Лост" (Остаться в живых), заразился коронавирусом.

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Об этом актер сообщил на своей странице в Іnstagram.

"Привет всем - вчера мне поставили диагноз COVID-19, болезнь, вызванная коронавирусом", - сообщил актер.

Дэниэл Дэ Ким выразил надежду, что с ним все будет хорошо, несмотря на болезнь.

"Надеюсь, и вы все будете в безопасности, спокойны и, прежде всего, здоровы", - резюмировал Дэ Ким.