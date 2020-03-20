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Помолодевшая Каменских поразила сияющим видом (фото)

14:27, 20 марта 2020
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Настя Каменских проводит карантин дома / Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских проводит карантин дома. Но для артистки это не повод впадать в уныние. На днях она провела для своих подписчиков тренировку онлайн, а сейчас планирует устроить квартирник.

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Певица поделилась в Instagram жизнерадостной фотографией и призвала своих подписчиков не унывать. 

"Проведем завтрашний вечер вместе с вами, очень тепло и уютно, с музыкой, моими песнями в специальной музыкальной обработке именно для этого вечера и теплым общением", - написала она под фото.

В комментариях пользователи отметили, что Настя выглядит очень посвежевшей. 

"Красавица!", "Ты так сияешь!", - написали ей.

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Теги: #певица#Настя Каменских