Помолодевшая Каменских поразила сияющим видом (фото)
Украинская певица Настя Каменских проводит карантин дома. Но для артистки это не повод впадать в уныние. На днях она провела для своих подписчиков тренировку онлайн, а сейчас планирует устроить квартирник.
Читайте такжеВера Брежнева показала, чем они с Меладзе занимаются во время карантина (видео)
Певица поделилась в Instagram жизнерадостной фотографией и призвала своих подписчиков не унывать.
"Проведем завтрашний вечер вместе с вами, очень тепло и уютно, с музыкой, моими песнями в специальной музыкальной обработке именно для этого вечера и теплым общением", - написала она под фото.
В комментариях пользователи отметили, что Настя выглядит очень посвежевшей.
"Красавица!", "Ты так сияешь!", - написали ей.