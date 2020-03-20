Вера Брежнева показала, чем они с Меладзе занимаются во время карантина (видео)

Певица призналась, что целыми днями остается дома, поэтому соблюдает режим.

На карантин из-за коронавируса вынуждены были отправиться и многие звезды. Но знаменитости стараются не унывать, а находить себе развлечения и дома.

Так, например Вера Брежнева показала, чем они с ее мужем Константином Меладзе занимаются дома. Девушка сняла видео, на котором показано, как композитор играет на рояле.

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Певица также призналась, что целыми днями остается дома, поэтому соблюдает режим. Это помогает семье избежать хаоса.

"Так же, как и обычно, планирую каждый свой день. Да, сейчас стало больше времени для того, чтобы быть семьей, уделять себе. Но все равно есть работа, которую я могу делать удалённо, я ее делаю. Просто она у меня занимает не полный день. Итак, что самое главное в каждом нашем дне сейчас - это все равно организация. Времени и пространства", - написала Брежнева в Instagram.