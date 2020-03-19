Актриса Ольга Куриленко опубликовала свое первое фото после того, как заболела коронавирусом и рассказала о самочувствии

Актриса также рассказала, что чувствует себя гораздо лучше, у нее снизилась температура.

Украинская актриса Ольга Куриленко, заразившаяся коронавирусом и пребывающая на карантине в Лондоне, показала свое лицо в медицинской маске и раскрыла подписчикам в Instagram подробности своего лечения. Артистка подчеркнула, что врачи не прописали ей никаких препаратов.

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«Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала», - написала Куриленко. Она добавила, что также решила пропить курс различных витаминов «для поддержки иммунитета».

Актриса также рассказала, что чувствует себя гораздо лучше, у нее снизилась температура.