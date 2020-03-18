Каменских дома в лосинах показала, как выглядит без макияжа (фото)
Украинская певица Настя Каменских гордится своей внешностью и не боится появляться в кадре без макияжа.
На этот раз певица опубликовала в Instagram фото, сделанное после домашней спортивной тренировки.
Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной! 🤗 ⠀ Когда видишь отклик - это всегда тааак приятно! И меня это тоже мотивирует делать для вас ещё больше. И вот, вдохновленная вами, я решила запустить карантинный марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼♀️💪🏻 ⠀ Выкладывайте фото и видео ваших домашних тренировок, а я буду репостить их себе в сторис. ⠀ Давайте мотивировать друг друга вместе! ⠀ #stayhome #nk
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Певица позировала в легинсах, кроссовках и простой серой футболке, сидя дома на лестнице. На голове у нее был небрежный пучок, а макияж на лице отсутствовал.
В комментариях подписчики поблагодарили Каменских за возможность позаниматься вместе с ней и попросили проводить совместные тренировки и дальше.