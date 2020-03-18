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Каменских дома в лосинах показала, как выглядит без макияжа (фото)

15:57, 18 марта 2020
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Певица опубликовала в Instagram фото, сделанное после домашней спортивной тренировки / Instagram Настя Каменских

На этот раз певица опубликовала в Instagram фото, сделанное после домашней спортивной тренировки.

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Певица позировала в легинсах, кроссовках и простой серой футболке, сидя дома на лестнице. На голове у нее был небрежный пучок, а макияж на лице отсутствовал.

В комментариях подписчики поблагодарили Каменских за возможность позаниматься вместе с ней и попросили проводить совместные тренировки и дальше. 

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Теги: #Настя Каменских