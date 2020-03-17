Беременная Джамала показала фото в постели

Певица поделилась снимком с мужем, Бекиром Сулеймановым, и сыном, Эмиром-Рахманом.

Известная украинская певица Джамала поделилась семейным фото.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Джамала нежится в постели в компании любимого мужа и сына. На руках она держит маленького милого песика.

"В любой сложной ситуации, а сейчас именно такая ситуация во всем мире, остается просто любить, просто быть с семьей, заботиться друг о друге и быть людьми! Сегодня нет "чужих" и "это же очень далеко, нас это не коснется". Оставайтесь дома! Единственный понятный выход сейчас – это карантин. Всем страшно, пугает неопределенность, все раздражены, абсолютно все теряют материально. Самое главное – оставаться здоровыми и живыми! Помните об этом.⠀Возможно, это время дома подарено нам, чтобы сделать то, на что постоянно не хватало времени? И очень прошу, давайте с уважением и благодарностью относиться ко всем, кто будет работать, и всем, кто остается дома", – написала певица.

Как сообщал УНИАН, Джамала беременна. Певица ждет второго ребенка.