"Тётка 50+": в сети появилось фото Седоковой с перекошенным лицом

Анну Седокову на снимке некоторые поклонники не сразу узнали.

Звезда сериала “Универ” Анна Хилькевич опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в компании Анны Седоковой и Агаты Муцениеце. Поклонников поразило, что Хилькевич выставила подруг в неприглядном свете и показала их с перекошенными лицами.

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Так, Анну Седокову на снимке некоторые поклонники не сразу узнали.

"Не самая удачная фотография Анны Седоковой. Я думала, тётка 50+ на фото. Не узнала", "Пока не прочитала, не поняла, что за старушки", "Какая Седокова старушка без фотошопа", - написали в комментариях под снимком.