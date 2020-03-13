"Тётка 50+": в сети появилось фото Седоковой с перекошенным лицом
16:16, 13 марта 2020Звезды
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Анну Седокову на снимке некоторые поклонники не сразу узнали.
Поклонников поразило, что Хилькевич выставила подруг в неприглядном свете / Instagram Анна Хилькевич
Звезда сериала “Универ” Анна Хилькевич опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в компании Анны Седоковой и Агаты Муцениеце. Поклонников поразило, что Хилькевич выставила подруг в неприглядном свете и показала их с перекошенными лицами.
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Так, Анну Седокову на снимке некоторые поклонники не сразу узнали.
"Не самая удачная фотография Анны Седоковой. Я думала, тётка 50+ на фото. Не узнала", "Пока не прочитала, не поняла, что за старушки", "Какая Седокова старушка без фотошопа", - написали в комментариях под снимком.
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