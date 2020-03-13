Сексуальная Рианна снялась в одном белье, лежа на кровати (фото)

32-летняя певица решила порадовать поклонников горячими снимками в белье из новой весенней коллекции бренда Savage X Fenty.

Рианна взбудоражила сеть серией соблазнительных снимков в нижнем белье.

Снимки с горячей фотосессии опубликовал фотограф, работающий с исполнительницей.

Читайте также"Невероятная!": Настя Каменских покорила Instagram роскошным образом (фото)32-летняя певица решила порадовать поклонников горячими снимками в белье из новой весенней коллекции бренда Savage X Fenty. Она позировала в роскошном интерьере в розово-фиолетовых тонах.

Девушка была одета в чулки и различные комбинации нижнего белья нежного розового и сиреневого цвета и принимала очень горячие позы.