Сексуальная Рианна снялась в одном белье, лежа на кровати (фото)
15:08, 13 марта 2020Звезды
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32-летняя певица решила порадовать поклонников горячими снимками в белье из новой весенней коллекции бренда Savage X Fenty.
32-летняя певица решила порадовать поклонников горячими снимками в белье / Instagram dennisleupold
Рианна взбудоражила сеть серией соблазнительных снимков в нижнем белье.
Снимки с горячей фотосессии опубликовал фотограф, работающий с исполнительницей.
Читайте также"Невероятная!": Настя Каменских покорила Instagram роскошным образом (фото)32-летняя певица решила порадовать поклонников горячими снимками в белье из новой весенней коллекции бренда Savage X Fenty. Она позировала в роскошном интерьере в розово-фиолетовых тонах.
Девушка была одета в чулки и различные комбинации нижнего белья нежного розового и сиреневого цвета и принимала очень горячие позы.
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