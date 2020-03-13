"Невероятная!": Настя Каменских покорила Instagram роскошным образом (фото)
Украинская певица Настя Каменских поразила своих подписчиков роскошным образом.
Под свежим фото в Instagram певица получила целую волну комплиментов своей внешности.
Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации👆🏼 ⠀ ▫️Будьте осознанными и внимательными🙏 ⠀ ▫️Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось😇 ⠀ ▫️Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте🥰 Со всеми преимуществами и недостатками. Каждый из нас имеет свои приколы😂 ⠀ ▫️Будьте смелыми и честными. Перед самими собой... и с другими😌 ⠀ ▫️Трудитесь, работайте на собой, своими привычками, они формируют наш характер😎 ⠀ ▫️Мысли должны быть добрыми🌱 ⠀ ▫️Будьте порядочны☀️ ⠀ ▫️Извлекайте из каждого дня урок - жизнь учит нас. Это самый строгий учитель😌 ⠀ ▫️Любите❤️ ⠀ ▫️Здоровья всем!
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Артистка надела для фото темно-зеленый кожаный пиджак и сделала восхитительный макияж. Помада винного цвета смотрелась замечательно на фоне ее загорелой кожи.
"Невероятная!", "Красотка!", "Шикарная", "Агонь", - написали ей подписчики.
Снимок за час собрал почти 40 тысяч лайков.