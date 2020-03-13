"Невероятная!": Настя Каменских покорила Instagram роскошным образом (фото)

Артистка надела для фото темно-зеленый кожаный пиджак и сделала восхитительный макияж.

Украинская певица Настя Каменских поразила своих подписчиков роскошным образом.

Под свежим фото в Instagram певица получила целую волну комплиментов своей внешности.

Читайте такжеLady in red: Лобода удивила невероятно сексуальным образом (фото)

Артистка надела для фото темно-зеленый кожаный пиджак и сделала восхитительный макияж. Помада винного цвета смотрелась замечательно на фоне ее загорелой кожи.

"Невероятная!", "Красотка!", "Шикарная", "Агонь", - написали ей подписчики.

Снимок за час собрал почти 40 тысяч лайков.