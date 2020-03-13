Они так похожи: Николь Кидман показала маму (фото)
Сегодня у матери Николь Кидман - Джанелль Энн Кидман - День рождения. Актриса решила поздравить свою маму, опубликовав совместное фото в Instagram.
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На нем две прекрасные женщины сидят на улице среди зелени. Николь сидит чуть ниже, склонившись у ног матери.
"С Днем Рождения, моя дорогая мама. Я люблю тебя так сильно", - подписала фото Николь.
Отметим, что фото очень растрогало поклонников актрисы. "С днем рождения твою удивительную маму. И спасибо, что поделились с нами немного своей жизнью и своей любовью", "Невероятно красивая семья", "Это фото прекрасно, я могу услышать смех и радость в нем", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, HBO презентовал второй тизер детективной драмы "Отыграть назад" с Николь Кидман в главной роли. В сериале также сыграли Хью Грант, Дональд Сазерлэнд, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб и другие.