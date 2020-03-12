Известная актриса вспомнила, как Вайнштейн заставлял ее "трясти грудью и задницей" (фото)

Кейт Бекинсейл рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в начале 2000-х.

Британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по ролям в таких фильмах как «Интуиция», «Перл-Харбор», «Другой мир» и «Ван Хельсинг», призналась, что испытала огромное облегчение после оглашения приговора экс-продюсеру Харви Вайнштейну. При этом она вспомнила один из неприятных случаев с ним.

Читайте такжеВайнштейна госпитализировали сразу после суда с болью в грудиОб этом она написала в своем Instagram, опубликовав два снимка.

По ее словам, в начале 2000-х продюсер настоял на том, чтобы Кейт Бекинсейл появилась на премьере фильма «Интуиция», которая прошла всего через несколько недель после крупнейшего теракта 11 сентября 2001 года. В знак уважения к родным и близким погибших Бекинсейл подобрала для выхода на красную дорожку сдержанный брючный костюм белого цвета, после чего Вайнштейн осудил ее за излишне скромный, по его мнению, выбор наряда.

«Эти фотографии были сделаны на премьере фильма «Интуиция» 5 октября 2001 года. Тогда весь актерский состав отказался появляться на мероприятии, потому что всего за несколько недель до этого в Нью-Йорке была совершена крупнейшая террористическая атака в истории человечества. Тогда весь город был охвачен паникой и скорбью, однако Харви Вайнштейн все равно настаивал на появлении актеров на красной дорожке. Мы прилетели в Нью-Йорк и каким-то образом это выдержали. На следующее утро Харви позвонил мне и позвал к себе в гости. Он предложил мне прийти к нему вместе с дочерью, чтобы она поиграла вместе с его дочерью. Когда я пришла, он сразу же позвал няню, которая увела детей в другую комнату. Как только дверь закрылась, он начал кричать на меня: «Ты тупая п***а! Ты испортила мою премьеру! Если я устраиваю премьеру, ты должна надеть обтягивающее платье, трясти грудью и задницей, а не выглядеть как гребаная лесбиянка!» – поделилась актриса.

Она отметила, что из-за этих нападок она разрыдалась и попыталась объяснить ему, что было бы неуместно появиться на премьере в откровенном платье в такой сложный для страны момент. На что Харви Вайнштейн ответил, что ему все равно, потому что премьера картины для него гораздо важнее.

«Услышав, что он сядет в тюрьму на 23 года, я от лица всех женщин, которых он насиловал, испытала огромное облегчение. Я надеюсь, это решение будет сдерживающим фактором для всех представителей этой и любой другой отрасли. Я молюсь, что однажды в киноотрасли закончится злоупотребление властью и наконец воцарится равноправие полов», – добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии и приговорили к 23 годам заключения.