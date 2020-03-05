Каменских похвасталась соблазнительным декольте в элегантном платье (фото)
12:11, 05 марта 2020Звезды
179 0
Артистка также сделала яркий макияж и надела массивные серьги.
Instagram Настя Каменских
Известная певица Настя Каменских похвасталась соблазнительным декольте в элегантном платье на свежем фото.
Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.
Instagram Настя Каменских
Читайте также"Как можно столько лет не меняться?": Тина Кароль в сексуальном образе поразила сеть моложавым видом (фото)
Певица позировала в роскошном платье цвета "металлик", которое открывает ее грудь и плечи.
Артистка также сделала яркий макияж и надела массивные серьги.
"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - подписала она снимок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter