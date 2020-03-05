Каменских похвасталась соблазнительным декольте в элегантном платье (фото)

Артистка также сделала яркий макияж и надела массивные серьги.

Известная певица Настя Каменских похвасталась соблазнительным декольте в элегантном платье на свежем фото.

Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.

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Певица позировала в роскошном платье цвета "металлик", которое открывает ее грудь и плечи.

Артистка также сделала яркий макияж и надела массивные серьги.

"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - подписала она снимок.