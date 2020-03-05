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Каменских похвасталась соблазнительным декольте в элегантном платье (фото)

12:11, 05 марта 2020
Звезды
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Instagram Настя Каменских

Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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Певица позировала в роскошном платье цвета "металлик", которое открывает ее грудь и плечи. 

Артистка также сделала яркий макияж и надела массивные серьги. 

"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - подписала она снимок.

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Теги: #певица#Настя Каменских