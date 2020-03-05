"Как можно столько лет не меняться?": Тина Кароль в сексуальном образе поразила сеть моложавым видом (фото)

Артистка опубликовала черно-белое фото, на котором ее ноги полностью открыты.

Тина Кароль не часто радует подписчиков откровенными фото, предпочитая сниматься в роскошных платьях. Но свежий снимок звезды поразил пользователей Instagram.

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Артистка опубликовала черно-белое фото, на котором ее ноги полностью открыты. Звезда надела на них лишь темные колготки со стрелкой спереди. На певице также был надет довольно открытый топ. Кароль позировала, положив руки на стул.

В комментариях пользователи похвалили артистку за цветущий молодой вид.

"Как можно столько лет не меняться?", "Какая красивая", "На вас можно смотреть вечно , космически красива", - написали ей пользователи.