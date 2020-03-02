Седокова выпятила грудь и призвала девушек "не стоять в очереди за мужчинами" (фото)

Седокова пообещала, что вскоре расскажет о произошедшем с ней насилии 25 лет назад.

37-летняя украинская певица встала на защиту всех девушек, подвергшихся домогательствам.

Читайте такжеАни Лорак появилась в компании певца-красавца, который представит Эстонию на Евровидении-2020 (фото)

По словам Анны, женщинам необходимо объединиться и постоянно поддерживать друг друга.

"Мы должны дать понять, что так с нами нельзя. Мы должны прекратить подтанцовывать под песни вроде „в этом клубе одни шлюхи“. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу „Холостяк“, стоя в очереди за цветочком и мужиком. Имейте уважение к себе. Не позволяйте обесценивать значение женщины», - призвала Седокова.

Седокова пообещала, что вскоре расскажет о произошедшем с ней насилии 25 лет назад. По словам певицы, ей было больно и страшно затрагивать эту тему, но время настало.