"У Веры новая грудь?": Брежнева озадачила поклонников очень сексуальным фото
Украинская певица Вера Брежнева, давно живущая и выступающая в России, озадачила своих поклонников новой очень сексуальной фотографией.
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Фото Брежнева выставила на своей странице в Instagram.
Певица сфотографировалась в маячке телесного цвета. Подписчики Веры Брежневой не смогли спокойно отвести взгляд от ее сексуальной груди и активно начали рассуждать, делала ли она пластическую операцию.
«У Веры новые сиси?!», «O! Какая красивая грудь», «Точно не ее родные груди. Силикон», «О! Правда, что ли? Верунчик округлилась в груди? Или это фотошоп?», «Горячая кока-кола», - комментировали поклонники Брежневой.
Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева рассказала об отношениях с известным продюсером Константином Меладзе.