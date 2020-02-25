"У Веры новая грудь?": Брежнева озадачила поклонников очень сексуальным фото

Подписчики Веры Брежневой не смогли спокойно отвести взгляд от ее сексуальной груди.

Украинская певица Вера Брежнева, давно живущая и выступающая в России, озадачила своих поклонников новой очень сексуальной фотографией.

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Фото Брежнева выставила на своей странице в Instagram.

Певица сфотографировалась в маячке телесного цвета. Подписчики Веры Брежневой не смогли спокойно отвести взгляд от ее сексуальной груди и активно начали рассуждать, делала ли она пластическую операцию.

«У Веры новые сиси?!», «O! Какая красивая грудь», «Точно не ее родные груди. Силикон», «О! Правда, что ли? Верунчик округлилась в груди? Или это фотошоп?», «Горячая кока-кола», - комментировали поклонники Брежневой.

Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева рассказала об отношениях с известным продюсером Константином Меладзе.