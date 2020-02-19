"Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото

Анна Седокова предстала с длинными косичками и в теплом свитшоте.

Украинская певица Анна Седокова, живущая и работающая в России, заинтриговала поклонников новым фото.

На снимке, опубликованном в Instagram Седокова предстала с длинными косичками. Для фото она надела теплый свитшот.

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"Что во мне изменилось?", - спросила Седокова своих поклонников.

"Глаза.. Грустные стали"; "Мне так нравится этот стиль!"; "Цвет глаз"; "Линзы голубые"; "В глазах нет страсти как прежде, что-то большее", "Безумно красивая", "Фотошопа ещё больше?"; "Перефотошопили лицо"; "Вы стали ещё счастливее"; "Макияж поменяли"; "Ты стала как школьница"; "беременна"; "Влюблённые глаза"; "Мне кажется брови - другой немного формы стали..."; "Как была красотка нереальная, так и осталась"; "Щёчки пропали"; "Всё. Не сравнимо с тем, что было лет 10 назад", - отвечали в комментариях поклонники экс-"Виа Гры".

Напомним, ранее Анна Седокова удивила сеть сдержанным пляжным фото.