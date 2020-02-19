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"Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото

03:40, 19 февраля 2020
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"Что во мне изменилось?", - спрашивает бывшая участница группы "Виа Гра" / фото instagram.com/annasedokova

На снимке, опубликованном в Instagram Седокова предстала с длинными косичками. Для фото она надела теплый свитшот.

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"Что во мне изменилось?", - спросила Седокова своих поклонников.

"Глаза.. Грустные стали"; "Мне так нравится этот стиль!"; "Цвет глаз"; "Линзы голубые"; "В глазах нет страсти как прежде, что-то большее", "Безумно красивая", "Фотошопа ещё больше?"; "Перефотошопили лицо"; "Вы стали ещё счастливее"; "Макияж поменяли"; "Ты стала как школьница"; "беременна"; "Влюблённые глаза"; "Мне кажется брови - другой немного формы стали..."; "Как была красотка нереальная, так и осталась"; "Щёчки пропали"; "Всё. Не сравнимо с тем, что было лет 10 назад", - отвечали в комментариях поклонники экс-"Виа Гры".

Напомним, ранее Анна Седокова удивила сеть сдержанным пляжным фото.

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Теги: #Анна Седокова