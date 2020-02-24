"Всю картинку портит": на фото Каменских заметили странную деталь

Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами свежим фото. Артистка сфотографировалась в объемном черном балахоне, но все равно привлекла внимание подписчиков.

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Снимок она опубликовала в своем instagram.

Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит, но всеобщее внимание на фото привлекла другая деталь, а именно - обычный веник.

Певица, фотографируясь, видимо, не заметила его или же сделала это специально.

"Веник всю картинку портит", "Веник в тему", "Тю, Настя, че за веник возле вас?", "Веник эпично смотрится",- написали Насте в комментариях.