"Всю картинку портит": на фото Каменских заметили странную деталь
13:35, 24 февраля 2020Звезды
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Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит.
Певица, фотографируясь, видимо, не заметила веник / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами свежим фото. Артистка сфотографировалась в объемном черном балахоне, но все равно привлекла внимание подписчиков.
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Снимок она опубликовала в своем instagram.
Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит, но всеобщее внимание на фото привлекла другая деталь, а именно - обычный веник.
Певица, фотографируясь, видимо, не заметила его или же сделала это специально.
"Веник всю картинку портит", "Веник в тему", "Тю, Настя, че за веник возле вас?", "Веник эпично смотрится",- написали Насте в комментариях.
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