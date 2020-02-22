Евровидение 2020: Тина Кароль довела до слез финалиста Нацотбора KHAYAT (видео)

Певица призналась, что гордится тем, какой уровень он сегодня показывает на сцене.

На сцене финала Национального отбора на Евровидение 2020 выступил еще один финалист – KHAYAT с композицией Call For Love.

Читайте такжеНа Евровидение – "с украинским инструментом": бандуристка KRUTЬ заплакала на финале Нацотбора (видео)Обращаясь ко всем после выступления, он отметил: «Дорогие зрители, хочу сказать вам, чтобы вы выбрали сердцем, душой. Песню, которая будет лицом всей Украины».

Когда же слово взяли жюри, Тина Кароль напомнила, что ранее сотрудничала с KHAYAT, а сегодня она гордится тем, какой уровень он показывает на сцене. Тем самым Тина довела ранимого исполнителя до слез.

Ранее УНИАН сообщал, как букмекер спрогнозировал вероятного победителя Нацотбора. При этом он отмечал, что финал в текущем году может стать самым непредсказуемым за всю историю из-за сразу четырех явных фаворитов.

Как известно, за право представлять страну на песенном конкурсе в финале соревнуются шесть участников: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.