Maruv вернули часть украденных вещей (фото, видео)

Подозреваемый в краже находится под стражей.

В Киеве полицейские вернули певице Maruv часть вещей, которые неизвестный похитил из ее автомобиля. Другое имущество владелице вернут после проведения экспертиз.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители напомнили, что правонарушителя задержали спустя несколько дней после кражи, он находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестный разбил стекло в автомобиле и похитил вещи певицы. Позже столичные правоохранители задержали подозреваемого.