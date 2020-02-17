Maruv вернули часть украденных вещей (фото, видео)
16:51, 17 февраля 2020Звезды
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Подозреваемый в краже находится под стражей.
Певица Maruv получила часть вещей, которые у нее украли / kyiv.npu.gov.ua
В Киеве полицейские вернули певице Maruv часть вещей, которые неизвестный похитил из ее автомобиля. Другое имущество владелице вернут после проведения экспертиз.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Maruv вернули украденные драгоценности / kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители напомнили, что правонарушителя задержали спустя несколько дней после кражи, он находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНИАН, 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестный разбил стекло в автомобиле и похитил вещи певицы. Позже столичные правоохранители задержали подозреваемого.
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