В Киеве задержали вора, обокравшего певицу MARUV

Злоумышленником оказался гражданин другого государства.

В Киеве задержали мужчину, который совершил кражу из автомобиля певицы Maruv.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

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В полиции напомнили, что 11 января на улице Богдана Хмельницкого неизвестные разбили стекло автомобиля певицы и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Полиция установила, а впоследствии задержала человека, подозреваемого в краже.

Злоумышленником оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения. При проведении обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции не назвали имя пострадавшего, однако вероятнее всего, речь идет о певице MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.

По словам певицы, неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами.