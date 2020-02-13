Удалили все данные: певице Камалии вернули украденный iPhone

Артистка заявила, что может себе позволить купить новый гаджет, но для нее были важны фотографии, которые хранились на старом.

Украинская певица Камалия, у которой на днях украли телефон в киевском ТРЦ Ocean Plaza, сообщила, что гаджет к ней «вернулся».

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Исполнительница поблагодарила всех, кто помог распространить информацию об ограблении: «Друзья, вернулся мой телефон! Я благодарна всем, кто помогал: полиции, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и «стимулировали» поиск».

Также она добавила, что «некоторые писали в комментариях, мол не позорься, купи новый телефон...»: «Да, могу себе позволить. Но скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?! Но, к сожалению, из телефона удалили все данные. Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню святого Валентина, огромное спасибо!».

Как сообщал УНИАН, Камалия заявила, что женщина ромской национальности украла у нее мобильный телефон iPhone Pro Max в магазине «Дом игрушек», который находится в киевском ТРЦ Ocean Plaza.