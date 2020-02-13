"Изящная и юная": Брежнева появилась в неожиданном образе для глянца (фото)
Украинская певица Вера Брежнева очаровала поклонников весенним образом для гламурного журнала и в очередной раз подтвердила статус юной нимфы, несмотря на возраст.
Фотографии с новой фотосессии звезда выложила у себя в Instagram.
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Дизайнеры одели певицу в легкое весеннее платьице, дополнив образ апрельской барышни стильными коричневыми кожаными ботинками, белыми носками и массивными стальными серьгами.
На другом фото Брежнева позирует в коротком кремовом пиджаке. Стилисты не стали портить лицо Брежневой тонной косметики, сделав несколько нежных движений тональным кремом и подчеркнув губы матовой розовой помадой.
Волосы звезды для весенней фотосессии уложили за плечи.
Пользователям новый образ певицы понравился: «Что же за красота? Божественная Верочка», «Изящная и юная Вера», «...невероятная, как всегда. Любуюсь».
Ранее Брежнева рассказала об отношениях с известным продюсером Константином Меладзе.