38-летняя Вера Брежнева показала фигуру в купальнике (фото)
09:40, 07 февраля 2020Звезды
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Брежнева сфотографировалась на фоне Альп в открытом бассейне.
3 февраля певица Вера Брежнева отметила свой 38-й день рождения / Instagram Вера Брежнева
3 февраля певица Вера Брежнева отметила свой 38-й день рождения. Вера отметила его в Италии, где любит отдыхать каждый год. Она отправилась в горы.
Снимками с отдыха певица поделилась в Instagram.
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Брежнева сфотографировалась на фоне Альп в открытом бассейне. На певице был надет совместный купальник.
"Открытый тёплый бассейн 3го февраля - нет слов. Мой день удовольствий", - подписала она фото.
"Красотка!", "Космические фото", - прокомментировали снимки подписчики.
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