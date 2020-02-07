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38-летняя Вера Брежнева показала фигуру в купальнике (фото)

09:40, 07 февраля 2020
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3 февраля певица Вера Брежнева отметила свой 38-й день рождения / Instagram Вера Брежнева

3 февраля певица Вера Брежнева отметила свой 38-й день рождения. Вера отметила его в Италии, где любит отдыхать каждый год. Она отправилась в горы.

Снимками с отдыха певица поделилась в Instagram.

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Брежнева сфотографировалась на фоне Альп в открытом бассейне. На певице был надет совместный купальник.

"Открытый тёплый бассейн 3го февраля - нет слов. Мой день удовольствий", - подписала она фото.

"Красотка!", "Космические фото", - прокомментировали снимки подписчики.

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Теги: #певица#Вера Брежнева