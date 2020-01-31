50-летняя Дженнифер Лопес в коротком топе засветила шикарную грудь (фото)

50-летняя Дженнифер Лопес надела на мероприятие белый кроп-топ и брюки клеш со стрелками и высокой талией.

В этом году Джей Ло и Шакира стали хедлайнерами грядущего Super Bowl. Они приехали на встречу с журналистами и отвечали в течение вечера на их вопросы.

Снимки с мероприятия публикует агентство REUTERS.

Читайте такжеПалец во рту: MARUV в платье в сеточку показала мегасексуальные фото50-летняя Дженнифер Лопес надела на мероприятие белый кроп-топ и брюки клеш со стрелками и высокой талией. Сочетала свой наряд Дженнифер с туфлями-лодочками с россыпью страз и на каблуках и небольшими серьгами-кольцами с камнями в ушах. Укладка и макияж Лопес также были лаконичными и подходящими к образу.

42-летняя Шакира выбрала для выхода в свет более скромный образ, и даже немного "потерялась" на фоне роскошной Джей Ло.