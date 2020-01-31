цей матеріал доступний українською

"Сказочная!": Тина Кароль восхитила поклонников загадочным фото в платье с вставками из сетки

12:44, 31 января 2020
Звезды
323 0
Поклонники пришли в восторг от образа певицы / Instagram Тина Кароль

Читайте такжеПалец во рту: MARUV в платье в сеточку показала мегасексуальные фото

Фото опубликовано в ее Instagram.

Изюминкой снимка стали большие яркие бабочки, которые сидели у Тины на груди, руках и голове.

Поклонники пришли в восторг от образа певицы. Всего за 3 часа снимок набрал 20 тысяч лайков.

"Волшебная", "Сказочная", - написали они. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Тина Кароль