"Сказочная!": Тина Кароль восхитила поклонников загадочным фото в платье с вставками из сетки
12:44, 31 января 2020Звезды
323 0
Изюминкой снимка стали большие яркие бабочки, которые сидели у Тины на груди, руках и голове.
Поклонники пришли в восторг от образа певицы / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль снялась в новой эффектной фотосессии. Девушка позировала в платье с вставками из сетки.
Читайте такжеПалец во рту: MARUV в платье в сеточку показала мегасексуальные фото
Фото опубликовано в ее Instagram.
Изюминкой снимка стали большие яркие бабочки, которые сидели у Тины на груди, руках и голове.
Поклонники пришли в восторг от образа певицы. Всего за 3 часа снимок набрал 20 тысяч лайков.
"Волшебная", "Сказочная", - написали они.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter