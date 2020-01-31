"Сказочная!": Тина Кароль восхитила поклонников загадочным фото в платье с вставками из сетки

Изюминкой снимка стали большие яркие бабочки, которые сидели у Тины на груди, руках и голове.

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой эффектной фотосессии. Девушка позировала в платье с вставками из сетки. Читайте такжеПалец во рту: MARUV в платье в сеточку показала мегасексуальные фото Фото опубликовано в ее Instagram. Изюминкой снимка стали большие яркие бабочки, которые сидели у Тины на груди, руках и голове. Поклонники пришли в восторг от образа певицы. Всего за 3 часа снимок набрал 20 тысяч лайков. "Волшебная", "Сказочная", - написали они.

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