18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула, что беременна

На фото Гербер стоит боком к камере в коротком белом топе, кардигане и фиолетовых лосинах.

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, опубликовала фотографию, на которой она демонстрирует свой увеличившийся живот.

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Пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

На фото Гербер стоит боком к камере в коротком белом топе, кардигане и фиолетовых лосинах. В руках она держит упаковку мороженого и книгу под названием The one minute mother («Как стать мамой за минуту»). «Ищи тут скрытый смысл», - подписала снимок девушка, которой в сентябре 2019 года исполнилось 18 лет.