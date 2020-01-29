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Кейт Миддлтон на день стала няней для ребятишек лондонского садика (фото)

17:21, 29 января 2020
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Герцогиня Кембриджская удивила родителей и детей лондонского сада, посетив утром в среду малышей. Здесь прошел благотворительный завтрак организации Leyf.

В садик Кейт прибыла в темно-бирюзовом пальто, кремовом джемпере, черных джинсах и ботильонах, фирменно вложив волнистые волосы.

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Герцогиня помогла с приготовлением завтрака детям и подала им блюда персонально. Во время общения с детьми она сказала: «Как хорошо посещать такие места, полные взаимопомощи».

Одним из организаторов мероприятия выступило руководство LEYF. Это социальная организация, пытающаяся повысить ценность жизни общества и будущих поколений.

На прошлой неделе Кейт запустила онлайн-опрос относительно качества получения дошкольного образования в Великобритании, чтобы услышать мнение общественности по воспитанию следующего поколения. По ее словам, более 100 тысяч человек уже приняли участие в опросе, и она «с нетерпением» ждет, когда увидит результаты.

В разговоре с малышами Кейт рассказала о важности полезной пищи.

Напомним, что недавно королева Великобритании Елизавета II впервые вышла в свет со своим скандальным сыном.

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Теги: #Великобритания#Кейт Миддлтон